Herausforderndes Börsenumfeld: Diese Aktien empfehlen Wall Street-Experten jetzt

Wirtschaftsexperten sind sich noch immer uneinig, ob es angesichts der hohen Inflation und der steigenden Zinsen zu einer Rezession kommen wird oder nicht. So meinte US-Notenbank-Vizechefin Lael Brainard erst kürzlich auf einer Veranstaltung der Chicago Booth School of Business, dass die Rezessionsgefahren weiter abnehmen und die Wahrscheinlichkeit einer weichen Landung zunehmen würde. In trockenen Tüchern sei die Prognose dennoch nicht, insbesondere da unterschiedliche Daten auf ein gedämpftes Wachstum der Wirtschaft in diesem Jahr hindeuteten. Auch Brainard selbst sprach von einer "beträchtlichen Abschwächung des Industriesektors" sowie einem schwächelnden Konsum. Den Kurs wollen die US-Währungshüter dennoch halten, da die Inflation noch immer hoch und weit vom 2-Prozent-Ziel der Fed entfernt sei.

Auch in Deutschland ist eine mögliche Rezession nicht vom Tisch. Einerseits sei die deutsche Wirtschaft laut S&P-Global-Ökonom Phil Smith "relativ stabil ins neue Jahr gestartet", wie ihn Reuters zitiert. Und auch die Dienstleister hätten nach einem Rückgang sechs Monate in Folge wieder ein leichtes Plus verzeichnet. Diese stehe laut Smith jedoch auf einem "wackligen Fundament".

In einem von zahlreichen Unsicherheiten geprägten Marktumfeld gestaltet sich die Auswahl von Aktien, die dennoch viel Potenzial bieten, umso schwieriger. Wie das Nachrichtenportal CNBC berichtet, hat die Analyse-Plattform TipRanks jedoch fünf Aktien zusammengetragen, die von Top Wall Street-Analysten empfohlen werden. TipRanks selbst ist eine Plattform, die unterschiedlichste Analysten nach deren Performance listet.

Spotify-Aktie

Eines dieser Unternehmen, welches trotz schwieriger Marktbedingungen zum Kauf empfohlen wird, ist der schwedische Musikstreaming-Dienst Spotify. Das Unternehmen machte erst jüngst Schlagzeilen, nachdem Gründer und Chef Daniel Ek verkündete, dass der Tech-Konzern sich von rund sechs Prozent seiner Mitarbeiter trennen würde. Als Grund gab Ek an, dass Spotify an Effizienz gewinnen müsse. In der Vergangenheit sei er ausserdem zu ambitioniert bei Investitionen gewesen und übernehme nun "die volle Verantwortung für die Schritte, die uns hierher gebracht haben."

Dies tut dem Enthusiasmus von Monness Crespi Hardt-Analyst Brian White jedoch keinen Abbruch, wenn es um das Spotify-Papier geht. So erkennt der Stratege zwar an, dass auf den Streaming-Dienst in diesem Jahr noch einige Herausforderungen zukommen, glaubt jedoch, dass das Unternehmen von seinen werbeunterstützenden monatlichen Active Usern profitieren dürfte. Er gesteht jedoch ein, dass es für die Musik-Plattform schwierig werden dürfte neue Premium-Abonnenten zu gewinnen. Dennoch glaubt er, dass die Pläne Spotifys zur Verbesserung der Marge sowie die allgemein gute Entwicklung der Branche Früchte tragen werden. So verpasst White der Spotify-Aktie eine Kaufempfehlung sowie ein Kursziel von 115 US-Dollar und fasst gemäss CNBC zusammen: "Spotify profitiert von einem günstigen Langfristtrend, von der Verbesserung seiner Plattform, dem Zugang zu einem grösseren Markt für Digitalwerbung und einer Ausweitung seiner Audio-Angebote." White selbst schafft es laut TipRanks von 8'300 Analysten gemäss seiner Performance auf Rang 67. Seine Ratings generieren dabei eine Durchschnittsrendite von 17,7 Prozent.

Shake Shack-Aktie

Eine weitere Empfehlung der Top Wall Street-Experten ist die Aktie der sogenannten "Fast Casual" Burger-Kette Shake Shack. Die Restaurant-Kette unterscheidet sich durch einen Fokus auf frische Produkte von anderen Fast-Food-Restaurants und ist damit auch ausserhalb der USA erfolgreich. BTIG-Analyst Peter Saleh lobt gegenüber CNBC das Konzept der Burger-Kette, welches in Sachen Achtsamkeit und Marken-Wiedererkennung andere Restaurants der gleichen Kategorie aussticht und die eigene Grösse und Verkaufsbasis übersteigt.

Auf der anderen Seite dürfte die Expansion Shake Shacks über New York, dem Gründungsort des Unternehmens, hinaus die Margen schmälern, da pro Einheit weniger Rendite eingefahren werden könne und die Kette grösserer Volatilität bei Verkäufen ausgesetzt sei. Allerdings zeigt sich Saleh zuversichtlich, dass die Profitabilität in den nächsten zwölf bis 18 Monaten wieder an Schwung gewinnen dürfte, wenn höhere Menüpreise und eine Deflation der Rohstoffkosten die Margen wieder antreiben.

Der Analyst, der bei TipRanks den Rang 431 von 8'000 innehat, bekräftigte sein Kaufrating und gab ein Kursziel von 60 US-Dollar aus.

CVS Health-Aktie

Die Apotheken-Kette CVS Health hat es ebenfalls in die Kaufempfehlungen der Top Wall Street-Analysten geschafft, entlockte sie Tigress Financial Partners-Analyst Ivan Feinseth, der bei TipRanks einen Rang von 208 geniesst, doch eine Kaufempfehlung sowie ein Kursziel bei 130 US-Dollar. Die US-Drogeriekette machte im September letzten Jahres Schlagzeilen, als sie die Übernahme des Gesundheitsunternehmens Signify Health für acht Milliarden US-Dollar verlautete. Der Abschluss des Geschäfts wurde dabei für die erste Jahreshälfte 2023 anberaumt.

So setzt Feinseth Vertrauen auf das "Konsumenten-zentrierte integrierte Modell" der Apotheken-Kette sowie dem zunehmenden Fokus auf ärztliche Grundversorgung. Dies sollte dazu beitragen, dass Gesundheitsversorgung insgesamt erschwinglicher und zugänglicher würde. Um dieses Bestreben weiter voranzutreiben übernahm CVS Health jüngst ausserdem den Gesundheits-Dienstleister Caravan Health. Feinseth lobte ausserdem den Signify-Zukauf.

Er sieht die Apotheken-Kette gut aufgestellt, um von den wechselnden Dynamiken des Gesundheitsmarkts zu profitieren, in dem Verbraucher mehr Kontrolle über ihre Gesundheitskosten erhalten.

Apple-Aktie

Auch der iKonzern Apple findet sich unter den Aktien wider, die von Wall Street-Experten zum Kauf empfohlen werden. Der Smartphone-Hersteller hat sich im vergangenen Jahr insbesondere aufgrund der strikten Corona-Politik Chinas mit zahlreichen Produktionsproblemen herumgeschlagen. Monness Crespi Hardt-Analyst Brian White bleibt dennoch optimistisch, dass in den kommenden Quartalen die Nachfrage nach iPhones wieder ansteigen dürfte, wenn die Produktionsschwierigkeiten aus dem Weg geräumt sind, was angesichts der überraschenden Lockerungen der Corona-Massnahmen in der Volksrepublik vor Kurzem immer wahrscheinlicher werden sollte. Auch die hohe Bewertung der Apple-Aktie schreckt den Top-Analysten nicht ab. Er hält das hohe KGV des Konzerns gar für angemessen: "Das KGV-Ziel liegt über dem historischen Durchschnitt Apples in den letzten Jahren; Dennoch glauben wir, dass die erfolgreiche Schaffung eines starken Services-Geschäfts den Markt mit mehr Zuversicht, was das langfristige Geschäftsmodell des Unternehmens angeht, ausgestattet hat", wird White von CNBC zitiert. Er bekräftigte seine Kaufempfehlung sowie ein Kursziel von 174 US-Dollar.

TD Synnex-Aktie

TD Synnex ist nach eigenen Angaben "einer der weltweit grössten Distributoren von Technologieprodukten, Services und Lösungen". Das Unternehmen veröffentlichte erst jüngst die Ergebnisse des vierten Quartals, die die Erwartungen übertrafen und einen zuversichtlichen Ausblick auf das laufende Jahr offenbarten. So stieg der Nettogewinn auf 132,3 Millionen US-Dollar nach 87,8 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der Umsatz zog derweil um satte 213,2 Prozent auf 15,47 Milliarden US-Dollar an. Auch die Dividende wurde erhöht. Der Tech-Distributor konnte im letzten Jahr von steigenden IT-Ausgaben in Zeiten der branchenübergreifenden Digitalen Transformation profitieren.

In Reaktion auf die Bilanz lobte Barrington Research-Analyst Vincent Colicchio das schnelle Wachstum in den Bereichen erweiterte Lösungen und wachstumsstarke Technologien. Der Analyst, der bei TipRanks auf ein Ranking von 297 von 8'300 Experten blicken kann, sieht auch mit Blick auf die Zukunft einen Aufwärtstrend auf TD Synnex zukommen, auch wenn es dennoch einige Herausforderungen geben dürfte: "Der wichtigste Wachstumstreiber in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2023 sollten erweiterte Lösungen und wachstumsstarke Technologien sein und in der zweiten Hälfte PCs und Peripheriegeräte sowie wachstumsstarke Technologien. Wir gehen davon aus, dass sich das Umsatzwachstum von Hyve Solutions im Geschäftsjahr 2023 verlangsamen und sich im Geschäftsjahr 2024 gegenüber dem Wachstum im Geschäftsjahr 2022 leicht erholen wird." Bei Hyve Solutions handelt es sich um ein Tochterunternehmen von TD Synnex. Trotz dieser positiven Aussichten reduzierte Colicchio seine Einkommensschätzungen für das Fiskaljahr 2023, da er aufgrund der anziehenden Zinsen von steigenden Kosten ausgeht. Nichtsdestotrotz sprach der Analyst der TD Synnex-Aktie eine Kaufempfehlung sowie ein Kursziel von 130 US-Dollar aus, welches er von zuvor 98 US-Dollar erhöhte.

