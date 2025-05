Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1.60 Prozent stärker bei 20’102.61 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.01 Prozent fester bei 19’986.61 Punkten in den Freitagshandel, nach 19’786.71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 20’176.60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’936.67 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 3.45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.04.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 19’581.78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21’478.05 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.05.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 17’541.54 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4.16 Prozent abwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 22’222.61 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’542.20 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit DexCom (+ 16.17 Prozent auf 81.62 USD), AppLovin A (+ 10.05 Prozent auf 307.58 USD), Palantir (+ 6.95 Prozent auf 124.28 USD), Arm (+ 6.82 Prozent auf 123.27 USD) und ON Semiconductor (+ 5.83 Prozent auf 41.91 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Atlassian (-8.99 Prozent auf 208.48 USD), Apple (-3.74 Prozent auf 205.35 USD), Datadog A (-1.24 Prozent auf 105.00 USD), Amgen (-0.90 Prozent auf 281.22 USD) und MercadoLibre (-0.60 Prozent auf 2’280.69 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 43’240’190 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2.831 Bio. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.51 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

