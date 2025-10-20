Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’635 -0.1%  SPI 17’369 0.0%  Dow 46’722 1.2%  DAX 24’259 1.8%  Euro 0.9225 -0.2%  EStoxx50 5’681 1.3%  Gold 4’361 2.6%  Bitcoin 87’494 1.5%  Dollar 0.7922 -0.1%  Öl 61.0 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
Webinar: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen
OpenAI-Deal mit AMD: Das überrascht selbst den NVIDIA-Chef
ams-OSRAM-Aktien durch Spekulation über Meta-Partnerschaft getrieben
Wie viel Verlust eine Investition in Ethereum Classic von vor 3 Jahren bedeutet hätte
Suche...

GSI Technology Aktie 1838019 / US36241U1060

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.10.2025 20:37:18

GSI Technology Stock Surges 163% After Cornell Validation Of Compute-In-Memory APU

GSI Technology
13.45 USD 164.24%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - GSI Technology, Inc. (GSIT) shares soared 163.10 percent to $13.39, up $8.31 on Monday after researchers at Cornell University published findings confirming that the company's Gemini-I APU Compute-In-Memory architecture can deliver GPU-class performance for large-scale AI applications while using over 98 percent less energy. The stock traded between $7.34 and $18.14 during the session on the Nasdaq, compared with a previous close of $5.08. Volume spiked to 81.39 million shares, far exceeding the average of 261,976. Over the past 52 weeks, GSI Technology shares have traded between $1.62 and $18.14.

Nachrichten zu GSI Technology IncShs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu GSI Technology IncShs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Inside Trading & Investment

16:56 UBS Logo UBS KeyInvest: Zwei laute Paukenschläge
09:24 Rohstoffmärkte im Fokus makroökonomischer Entwicklungen
08:54 Nestlé hält SMI in der Spur
17.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 18.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
16.10.25 Julius Bär: 20.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Micron Technology Inc, QUALCOMM Inc, International Business Machines Corp
16.10.25 Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
15.10.25 Logo WHS ASML Q3 Analyse: Starke Zahlen, aber China-Risiko belastet. Kaufen oder abwarten?
15.10.25 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’106.44 19.88 UEBSLU
Short 13’414.90 13.43 QIUBSU
Short 13’914.89 8.71 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’635.02 20.10.2025 17:30:25
Long 12’090.77 19.88 SR6B4U
Long 11’785.35 13.50 SQBBAU
Long 11’321.97 8.95 B1SSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
OpenAI-Deal mit AMD: Das überrascht selbst den NVIDIA-Chef
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Milliardendeal: Holcim übernimmt Xella - Aktie mit Gewinnen
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT: Nach Kurseinbruch jetzt wieder im Aufwind?
TKMS-Aktie feiert starken Börsengang: Erstkurs der thyssenkrupp-Tochter übertrifft Erwartungen
Börsengang von TKMS: Das erwartet Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre
Top-Investoren greifen zu: Seagate Technology wird zum heimlichen KI-Gewinner
UBS-Aktie in Rot: Digitale Kanäle lahmgelegt - Immobilienverkauf an Swiss Life
Handelskonflikt im Fokus: US-Börsen mit Gewinnen -- SMI schliesst stabil -- DAX beendet Handel stark - über 24'000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich mit kräftiger Erholung

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
20:21 Kovac vor Kopenhagen: 'Ich strahle wie ein Reaktor'
20:14 Aktien New York: Dow gewinnt an Schwung - Annäherung im Zollstreit USA/China
20:11 ROUNDUP 2: Deutschland will im Tor zur Arktis mehr Präsenz zeigen
20:06 Verteidigungsministerium: keine Überlegungen für mehr F-35
20:03 Krise bei DB Cargo - Gutachten erhöht Druck auf Chefin Nikutta
20:03 Trump: Glaube nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt
19:57 Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal
19:44 ams-OSRAM-Aktie im Höhenflug: Spekulation über Meta-Partnerschaft
19:25 ROUNDUP 2: Trump will Frontverlauf in Ukraine einfrieren - Kreml bremst
18:45 IPO/ROUNDUP 3: Marineschiffbauer TKMS legt fulminanten Börsenstart hin