20.10.2025 20:37:18
GSI Technology Stock Surges 163% After Cornell Validation Of Compute-In-Memory APU
(RTTNews) - GSI Technology, Inc. (GSIT) shares soared 163.10 percent to $13.39, up $8.31 on Monday after researchers at Cornell University published findings confirming that the company's Gemini-I APU Compute-In-Memory architecture can deliver GPU-class performance for large-scale AI applications while using over 98 percent less energy. The stock traded between $7.34 and $18.14 during the session on the Nasdaq, compared with a previous close of $5.08. Volume spiked to 81.39 million shares, far exceeding the average of 261,976. Over the past 52 weeks, GSI Technology shares have traded between $1.62 and $18.14.
