SMI 12'856 -0.3%  SPI 17'670 -0.2%  Dow 47'755 0.6%  DAX 23'696 -0.1%  Euro 0.9336 0.0%  EStoxx50 5'694 0.1%  Gold 4'222 0.4%  Bitcoin 73'793 0.6%  Dollar 0.8003 -0.3%  Öl 63.2 1.2% 
Plus500 Depot
03.12.2025 17:03:30

Glencore Outlines Copper Growth Plan, Confirms Alumbrera Mine Restart

(RTTNews) - Glencore Plc (GLEN.L) on Wednesday announced major progress on its copper strategy at its 2025 Capital Markets Day, outlining a pathway to produce about 1 million tons of copper by 2028 and targeting roughly 1.6 million tons by 2035.

The company is looking at a 4 percent annual growth rate for copper-equivalent production from 2026 to 2029, with copper production expected to rise by about 9.4 percent each year.

Glencore also announced plans to restart the Alumbrera mine in Argentina, aiming for its first production in 2028.

GLEN.L is currently trading at GBP 381.23, up GBP 20.88 or 5.79 percent on the London Stock Exchange.

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

