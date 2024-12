Glencore Aktie News: Glencore am Mittwochmittag leichter

Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,0 Prozent auf 3,78 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 8'330 Punkten steht. Im Tief verlor die Glencore-Aktie bis auf 3,77 GBP. Bei 3,80 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 3'646'045 Glencore-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2024 auf bis zu 5,06 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 33,63 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 3,61 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Glencore-Aktie 4,66 Prozent sinken.

Nachdem Glencore seine Aktionäre 2023 mit 0,100 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,139 USD je Aktie ausschütten. Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Glencore-Bilanz für Q4 2024 wird am 19.02.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 25.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2024 0,295 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch