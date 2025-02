GameStop-Aktie im Aufwind: Steht eine Bitcoin-Investition nach Strategy-Vorbild bevor?

• Vorstand hat 2023 neue "Investitionsrichtlinie" genehmigt• Plant GameStop Investition in Bitcoin? • Auf X veröffentlichtes Foto sorgt für Spekulationen

Wird GameStop in Bitcoin investieren?

Wie CNBC unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichtet, erwägt GameStop eine Investition in alternative Anlageklassen, darunter insbesondere Krypto und Bitcoin. Laut einer der Quellen sei der Videospielhändler noch dabei, herauszufinden, ob dies für das Geschäft von GameStop sinnvoll sei.

Wie CNBC berichtet, hat der GameStop-Vorstand im Dezember 2023 eine neue "Investitionsrichtlinie" genehmigt, die es Cohen sowie zwei unabhängigen Vorstandsmitgliedern und anderen erforderlichen Mitarbeitern ermögliche, das Portfolio an Wertpapierinvestitionen von GameStop zu verwalten. Die Investitionen müssen dabei den Vorgaben der Richtlinie entsprechen oder vom Ausschuss einstimmig oder vom Gesamtvorstand mit Mehrheitsbeschluss genehmigt werden.

Foto mit Michael Saylor sorgt für Spekulationen

Für Spekulationen dürfte zudem bereits ein letztes Wochenende auf X veröffentlichtes Foto von GameStop-CEO Ryan Cohen mit dem MicroStrategy-Mitgründer und ehemaligen CEO Michael Saylor gesorgt haben.

MicroStrategy, das sich erst kürzlich in Strategy umbenannt hat, hat in den letzten Jahren Bitcoins im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar gekauft und ist nun das Unternehmen mit dem grössten Bitcoinbestand.

Laut zwei der Quellen sei Saylor derzeit allerdings nicht an der GameStop-Diskussion über Krypto-Investitionen beteiligt.

GameStop-Aktie springt an

Die GameStop-Aktie war in Reaktion auf Cohens Bild mit Michael Saylor zu Beginn der Woche bereits stark angestiegen. Der Post hatte in den sozialen Medien bereits Spekulationen ausgelöst, dass GameStop eine Bitcoin-Investition plant.

Am Donnerstag stiegen die Aktien von GameStop im nachbörslichen NYSE-Handel nach den Nachrichten um bis zu 20 Prozent, gaben dann aber einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Am Freitag steigen die Aktien von GameStop im NYSE-Handel nach den Nachrichten zeitweise um 5,54 Prozent auf 27,80 US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat die GameStop-Aktie allerdings bereits rund 16 Prozent an Wert verloren (Stand: Schlusskurs vom 13.02.2025).

Redaktion finanzen.ch