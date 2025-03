GameStop setzt auf Bitcoin - GameStop-Aktie steigt deutlich

Der Videospielehändler GameStop hat im vierten Quartal 2024 einen Gewinn je Aktie von 0,29 US-Dollar erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr, als noch ein EPS von 0,22 US-Dollar in den Büchern gestanden hatte, ist dies ein Fortschritt. Die Analystenschätzungen für den Gewinn hatten zuvor bei 0,08 US-Dollar je Anteilsschein gelegen - damit übertraf GameStop die Erwartungen.

33 Der Umsatz lag mit 1,283 Milliarden US-Dollar unter den Marktschätzungen (1,48 Milliarden US-Dollar), zudem sackten die Erlöse im Vorjahresvergleich, als noch 1,79 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden waren, ab.

Im Gesamtgeschäftsjahr verdiente GameStop unterdessen 0, US-Dollar je Aktie nach Analystenerwartungen von 0,07 US-Dollar und einem Vorjahreswert von 0,02 US-Dollar. Der Umsatz verschlechterte sich von 5,27 Milliarden US-Dollar auf 3,823 Milliarden US-Dollar, hier hatten die Marktschätzungen im Vorfeld bei 4,02 Milliarden US-Dollar gelegen.

Bitcoin als Reservevermögen

Zudem kündigte das Unternehmen eine Aktualisierung seiner Anlagepolitik an. GameStop will nun Bitcoin als Reservevermögen aufnehmen, dies habe der Vorstand einstimmig beschlossen, hiess es in einer Pressemitteilung.

Die GameStop-Aktie zeigte sich Handel an der NYSE 11,75 Prozent höher bei 28,39 US-Dollar.



Redaktion finanzen.ch