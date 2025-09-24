|Fachkongress in Dubai
|
24.09.2025 09:32:00
Galderma-Aktie dennoch tiefer: Neue Daten zu Ästhetik-Portfolio für Schönheitskongress angekündigt
Der Hautpflegespezialist Galderma wird am diesjährigen Fachkongress Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress (AMWC) in Dubai neue Daten aus seinem Portfolio präsentieren.
So kündigt das Unternehmen etwa neue Daten zu seinem Restylane-Portfolio an, das in der personalisierten Ästhetik eingesetzt wird. Dabei handelt es sich um Hyaluronsäure (HA)-Injektionsprodukte.
Zudem werde Galderma über die Fortschritte im Bereich der regenerativen Schönheitsbehandlungen berichten und über die Ansätze für Patienten informieren, die wegen medikamentenbedingter Gewichtsabnahme nach Lösungen suchen, ihr Hautbild zu verbessern.
Über die Ergebnisse von vier zulassungsrelevanten Studien aus dem READY-Programm werde Galderma ebenfalls Daten vorstellen. In diesem Programm wird der flüssige Neuromodulator Relfydess (Relabotulinumtoxin) etwa in der Behandlung von Zornesfalten oder auch Krähenfüssen eingesetzt.
Der Kongress wird zwischen vom 01. bis zum 03. Oktober in Dubai stattfinden.
Die Galderma-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 0,94 Prozent tiefer bei 138,38 Franken.
hr/dm
Zug (awp)
Weitere Links:
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Broadcom, Microsoft & Commerzbank mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Broadcom
✅ Microsoft
✅ Commerzbank
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leichter -- DAX im Minus -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die asiatischen Indizes präsentieren sich am Mittwoch freundlich.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}