Dividende im Blick 06.03.2026 09:57:00

Fundamenta-Aktie höher: VR schlägt konstante Ausschüttung vor

Der Verwaltungsrat der Immobiliengesellschaft Fundamenta schlägt eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Ausschüttung an die Aktionäre von 0,60 Franken vor.

Die Ausschüttung soll zu Lasten der Reserven aus Kapitaleinlagen erfolgen und nicht als ordentliche Dividende, wie aus der am Freitag publizierten Einladung zur ordentlichen Generalversammlung am 1. April hervorgeht.

Damit kommt das Unternehmen seinem Versprechen im September nach, die Ausschüttung an die Aktionäre trotz der Kapitalerhöhung 2025 konstant zu halten. Die Publikation der Geschäftszahlen 2025 ist für den 11. März angekündigt.

Daneben werden die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats zur Wiederwahl vorgeschlagen. Andreas Spahni soll Präsident bleiben.

Zudem werden Anpassungen im Artikel "3a: Kapitalband" zur Abstimmung vorgeschlagen. Grund ist, dass das bisher in den Statuten verankerte bestehende Kapitalband am 10. April 2026 ausläuft, wie es als Begründung heisst. Ausserdem sei das im Jahr 2025 durchgeführte Bezugsrechtsangebot schon teilweise beansprucht worden.

Das vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalband soll ihn ermächtigen, das aktuelle Aktienkapital auf höchstens 246'114'582 Franken zu erhöhen. Die soll durch die Ausgabe von höchstens 6'836'516 Namenaktien zum Nennwert von je 6,00 Franken erfolgen.

Die Fundamenta-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 1,32 Prozent auf 19,15 CHF.

Zug (awp)

