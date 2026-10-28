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28.10.2026 18:00:31
Freundlicher Handel: NASDAQ Composite mit positivem Vorzeichen
Kaum bewegt zeigt sich der NASDAQ Composite am dritten Tag der Woche.
Der NASDAQ Composite springt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.07 Prozent auf 26’495.34 Punkte an. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0.241 Prozent fester bei 26’541.61 Punkten, nach 26’477.81 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26’428.26 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’582.01 Zähler.
So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.80 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 28.09.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26’820.38 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 24’876.91 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 23’827.49 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14.03 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27’722.75 Punkte. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Ultralife Batteries (+ 145.60 Prozent auf 15.62 USD), Americas Car-Mart (+ 14.82 Prozent auf 0.92 USD), AXT (+ 7.44 Prozent auf 62.56 USD), inTest (+ 7.33 Prozent auf 15.81 USD) und Ultra Clean (+ 6.88 Prozent auf 55.02 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen F5 Networks (-19.84 Prozent auf 368.24 USD), Landstar System (-15.79 Prozent auf 142.13 USD), Geron (-14.37 Prozent auf 0.98 USD), Logitech (-11.80 Prozent auf 98.63 USD) und Donegal Group B (-6.10 Prozent auf 24.00 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 10’700’816 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.724 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien
Im NASDAQ Composite präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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