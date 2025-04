Freundlicher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start fester

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.55 Prozent stärker bei 16’246.08 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.082 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.534 Prozent auf 16’244.11 Punkte an der Kurstafel, nach 16’157.82 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16’232.35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 16’246.08 Einheiten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 3.59 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 25.03.2025, wies der SPI einen Wert von 17’238.85 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, stand der SPI bei 16’370.48 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2024, wies der SPI einen Wert von 15’015.45 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 4.69 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 17’386.61 Punkten. Bei 14’361.69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 10.71 Prozent auf 0.06 CHF), HOCN (ex HOCHDORF) (+ 9.40 Prozent auf 1.49 CHF), Bellevue (+ 5.06 Prozent auf 8.72 CHF), Meyer Burger Technology (+ 3.64 Prozent auf 1.65 CHF) und SHL Telemedicine (+ 3.50 Prozent auf 2.07 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Baloise (-7.35 Prozent auf 180.30 CHF), Medmix (-3.62 Prozent auf 9.85 CHF), COLTENE (-3.19 Prozent auf 60.70 CHF), Walliser Kantonalbank (-2.01 Prozent auf 122.00 CHF) und Relief Therapeutics (-1.91 Prozent auf 2.31 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 345’290 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238.450 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die BB Biotech-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.56 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

