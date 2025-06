Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich freundlich

Zum Handelsschluss erhöhte sich der TecDAX im XETRA-Handel um 0.84 Prozent auf 3’845.73 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 641.411 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.203 Prozent auf 3’821.39 Punkte an der Kurstafel, nach 3’813.66 Punkten am Vortag.

Bei 3’805.36 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3’850.26 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 16.05.2025, wurde der TecDAX auf 3’842.67 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wurde der TecDAX mit 3’773.35 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, den Wert von 3’353.26 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 11.90 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3’973.18 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’010.36 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 4.37 Prozent auf 13.84 EUR), Kontron (+ 4.22 Prozent auf 24.22 EUR), Sartorius vz (+ 4.09 Prozent auf 214.00 EUR), Nordex (+ 2.76 Prozent auf 17.84 EUR) und IONOS (+ 2.41 Prozent auf 42.55 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-3.76 Prozent auf 7.12 EUR), Elmos Semiconductor (-1.95 Prozent auf 75.50 EUR), HENSOLDT (-1.11 Prozent auf 93.15 EUR), Drägerwerk (-0.87 Prozent auf 68.40 EUR) und PNE (-0.26 Prozent auf 15.26 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 8’641’526 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 297.188 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9.78 zu Buche schlagen. Mit 7.65 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch