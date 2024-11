HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Eckert & Ziegler mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Das Auftragsbuch erscheine vielversprechend, schrieb Analyst Alexander Galitsa in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung endgültiger Quartalszahlen. Mit Blick auf die Jahresziele liege man in der Spur. /ag/zb;