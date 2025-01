Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Plus

Am Freitag kletterte der DAX via XETRA zum Handelsende um 1.17 Prozent auf 20’897.46 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1.920 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.371 Prozent auf 20’732.04 Punkte an der Kurstafel, nach 20’655.39 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 20’924.50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20’716.38 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 3.67 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 17.12.2024, lag der DAX-Kurs bei 20’246.37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.10.2024, notierte der DAX bei 19’583.39 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.01.2024, wies der DAX einen Stand von 16’431.69 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 4.36 Prozent zu. 20’924.50 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 19’833.82 Zählern.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 3.06 Prozent auf 51.88 EUR), Heidelberg Materials (+ 3.02 Prozent auf 129.55 EUR), Siemens (+ 2.92 Prozent auf 200.85 EUR), Commerzbank (+ 2.57 Prozent auf 17.57 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 2.29 Prozent auf 160.80 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Merck (-1.40 Prozent auf 141.35 EUR), Sartorius vz (-0.85 Prozent auf 232.00 EUR), adidas (-0.29 Prozent auf 241.70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.13 Prozent auf 55.09 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.00 Prozent auf 30.31 EUR).

Welche DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 8’205’843 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 291.587 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.51 zu Buche schlagen. Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

