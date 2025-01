NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Eckdaten für 2024 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Alles in allem habe das Finanzinstitut mit seinen Resultaten positiv überrascht, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei die Dividende überraschend stark erhöht worden, während der angekündigte weitere Aktienrückkauf im Rahmen der Erwartungen gelegen habe. Die Commerzbank sei für den anstehenden Kapitalmarkttag gut positioniert./la/gl;