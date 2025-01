Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen

Am Mittwoch steht der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 2.31 Prozent im Plus bei 21’237.85 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 1.50 Prozent auf 21’067.81 Punkte an der Kurstafel, nach 20’757.41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 21’024.27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 21’286.01 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 3.13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21’780.25 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 20’159.83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, mit 16’832.92 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 1.25 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21’703.49 Punkten. Bei 20’538.33 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Tesla (+ 8.04 Prozent auf 428.22 USD), Intuitive Surgical (+ 7.65 Prozent auf 580.11 USD), Micron Technology (+ 5.99 Prozent auf 103.19 USD), MicroStrategy (+ 5.39 Prozent auf 360.62 USD) und Arm (+ 5.24 Prozent auf 147.40 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Lululemon Athletica (-3.11 Prozent auf 376.66 USD), Monster Beverage (-1.68 Prozent auf 49.26 USD), Biogen (-1.44 Prozent auf 141.00 USD), ASML (-1.36 Prozent auf 726.30 USD) und Mondelez (-0.81 Prozent auf 56.64 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 45’078’054 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3.405 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.51 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.59 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

