12.11.2025 22:33:46
Flutter Entertainment Plc Q3 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Flutter Entertainment plc (FLUT):
Earnings: -$690 million in Q3 vs. -$103 million in the same period last year. EPS: -$3.91 in Q3 vs. -$0.58 in the same period last year. Excluding items, Flutter Entertainment plc reported adjusted earnings of $286 million or $1.64 per share for the period.
Revenue: $3.794 billion in Q3 vs. $3.248 billion in the same period last year.
Nachrichten zu Flutter Entertainment
11.11.25
|Optimismus in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne (finanzen.ch)
11.11.25
|Ausblick: Flutter Entertainment vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
10.11.25
|Montagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
10.11.25
|LSE-Handel: So steht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
10.11.25
|FTSE 100-Titel Flutter Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Flutter Entertainment von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
07.11.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
05.11.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
04.11.25
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Flutter Entertainment
|15.12.23
|Flutter Entertainment Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.12.23
|Flutter Entertainment Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.23
|Flutter Entertainment Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.23
|Flutter Entertainment Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.23
|Flutter Entertainment Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
