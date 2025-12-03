Five Below Aktie 19010468 / US33829M1018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.12.2025 22:13:08
Five Below Inc. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Five Below Inc. (FIVE) revealed a profit for third quarter of $36.505 million
The company's earnings totaled $36.505 million, or $0.66 per share. This compares with $1.687 billion, or $0.03 per share, last year.
Excluding items, Five Below Inc. reported adjusted earnings of $37.820 million or $0.68 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 23.0% to $1.038 billion from $843.71 million last year.
Five Below Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $36.505 Mln. vs. $1.687 Bln. last year. -EPS: $0.66 vs. $0.03 last year. -Revenue: $1.038 Bln vs. $843.71 Mln last year.
Nachrichten zu Five Below Inc
|
02.12.25
|Ausblick: Five Below legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.08.25
|Ausblick: Five Below legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.06.25
|Ausblick: Five Below mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)