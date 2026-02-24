First Investment Bank AD: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

First Investment Bank AD lud am 21.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.11 EUR gegenüber 0.160 EUR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat First Investment Bank AD in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 9.46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 100.0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 110.5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0.640 EUR beziffert, während im Vorjahr 0.500 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 393.65 Millionen EUR, während im Vorjahr 390.79 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

