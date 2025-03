Eutelsat-Aktie zweistellig im Minus: Darum bleibt der Anteilsschein im Anlegerfokus

• Eutelsat-Aktie mit grossen Kursschwankungen• Eutelsat als Starlink-Alternative?• Analysten vorsichtig

Eutelsat-Aktie im Fokus

Die Eutelsat-Aktie konnte am Donnerstag an der EURONEXT in Paris zeitweise deutlich zulegen. Im Verlauf rutschte sie allerdings ins Minus und verlor letztlich 14,31 Prozent auf 4,37 Euro. Dennoch konnten die Anteilsscheine des Satellitenbetreibers seit Jahresbeginn bereits um rund 125 Prozent steigen (Stand: Schlusskurs vom 26.03.2025). Allerdings hatte die Aktie, die nach einem Kurssprung Anfang März zeitweise noch 7,84 Euro wert war, am Dienstag nur noch 3,41 Euro gekostet und somit in den letzten Wochen 56,5 Prozent an Wert verloren.

Eutelsat als Starlink-Alternative?

Anfang des Monats hat die Hoffnung auf Eutelsats Satellitennetzwerk OneWeb als Alternative zu dem von Trump-Freund Elon Musk kontrollierten Starlink die Anteilsscheine des Unternehmens in die Höhe schiessen lassen. Zuvor hatte Maxar der Ukraine den Zugriff auf seine Satellitenbilder gesperrt. Nun wolle die EU-Kommission der Ukraine laut heise bei der Sicherung von Satellitenkommunikationskapazitäten helfen, da Tesla-Chef Musk laut der Nachrichtenagentur Reuters damit gedroht habe, den Starlink-Zugang für Kiew zu sperren. CEO Eva Berneke hatte gegenüber Bloomberg laufende Gespräche mit der EU bestätigt.

Studie über Raumfahrt- und Satellitenkommunikationsmarkt

Für weitere Bewegungen bei der Eutelsat-Aktie könnte eine Studie von Italien über seinen Raumfahrt- und Satellitenkommunikationsmarkt sorgen. Wie finanztrends.de berichtet, könnte diese wohl noch in diesem Jahr zu einer Ausschreibung führen. Was Gegenstand dieser Ausschreibung sein könnte, sei bisher allerdings nicht bekannt. Eutelsat hätte als europäischer Satellitenbetreiber jedoch einen Standortvorteil gegenüber Konkurrenten aus anderen Regionen.

Analysten vorsichtig

Analysten sehen bei der Eutelsat-Aktie allerdings eher Abwärtspotenzial. In den letzten drei Monaten haben laut TipRanks fünf Wall-Street-Analysten 12-Monats-Kursziele für die Eutelsat-Aktie abgegeben. Von diesen raten drei Analysten, die Anteilsscheine zu halten, während zwei die Aktie zum Verkauf empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,62 Euro und damit rund 49 Prozent unterhalb des letzten Schlusskurses von 5,10 Euro. Die Höchstprognose liegt bei 4,69 Euro und die Tiefstprognose bei 1,20 Euro.

Bleibt abzuwarten, welche Rolle das Unternehmen in der zukünftigen europäischen Sicherheitsarchitektur einnehmen wird und wie sich das auf den Kurs der Eutelsat-Aktie auswirken wird.

Redaktion finanzen.ch