06.10.2025 08:36:40
EUREX/Renten-Futures leichter - Sorgen aus Japan
DOW JONES--Leichter zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Montagvormittag. Auslöser ist laut Teilnehmern der Anstieg der Renditen an Japan nach dem LDP-internen Wahlsieg der für eine lockere Fiskalpolitik stehenden Sanae Takaichi. Dies könnte die Inflation treiben. Goldman Sachs fürchtet in diesem Fall ein Überspringen der Bond-Volatilität auch auf Staatsanleihen in den USA und Europa.
Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 25 Ticks auf 128,38 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,59 Prozent und das Tagestief bei 128,38 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 44.647 Kontrakte. Der langlaufende Buxl-Futures verliert sogar 72 Ticks auf 114,00 Prozent. Der Buxl-Futures verliert 4 Ticks auf 113,98 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 6 Ticks auf 117,75 Prozent.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 06, 2025 02:37 ET (06:37 GMT)
Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025
Dividenden, Wachstum oder ETFs
Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.
💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
