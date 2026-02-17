|
17.02.2026 08:07:47
EUREX/DAX-Future unter Druck
DOW JONES--Der DAX-Future zeigt sich am Dienstagmorgen unter Abgabedruck. Der März-Kontrakt verliert bis 8.04 Uhr 105 auf 24.770 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.909 und das Tagestief bei 24.731 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 760 Kontrakte.
February 17, 2026 02:08 ET (07:08 GMT)
