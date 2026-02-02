|
02.02.2026 06:14:41
EUREX/DAX-Future unter Abgabedruck
DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Montagmorgen bis 6.11 Uhr 187 auf 24.406 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.589 und das Tagestief bei 24.312 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 750 Kontrakte.
