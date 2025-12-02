Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Diese Anlagen gehören in eine Bewerbung
Warren Buffett: So wurde das Orakel von Omaha zum Starinvestor
Alternative zu NVIDIA-Investment? - Deshalb könnte sich der SoundHound AI-Aktienkurs bis 2026 verdoppeln
Diese Dividenden-Aktie könnte 2026 zu einer kräftigen Kurserholung ansetzen
Ethereum bereitet sich auf die Quanten-Ära vor: Vitalik Buterin präsentiert Roadmap bis 2028
02.12.2025 06:02:40

EUREX/DAX-Future im frühen Handel behauptet

DOW JONES--Gut behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 06.02 Uhr 16,0 Punkte auf 23.621,0. In den Handel gegangen war er mit 23.591,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.640,0 und das Tagestief bei 23.587,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 237 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 00:03 ET (05:03 GMT)

Inside Trading & Investment

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Jahresendrally noch möglich? Darum befindet sich die TKMS-Aktie im Abwärtstrend
Idorsia Aktie News: Idorsia gewinnt am Vormittag kräftig
Bitcoin Supply Shock 2025: Ist eine Angebotsverknappung realistisch?
Analysten sehen für Roche-Aktie schwarz
Die Performance der Kryptowährungen in KW 48: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Was Analysten von der DEUTZ-Aktie erwarten
DroneShield-Aktie: Kursrutsch und Ursachen - was hinter dem November-Einbruch steckt
Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Idorsia Aktie News: Idorsia am Montagmittag stark gefragt

Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
November 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der November 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich d ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
06:12 Kaffee zu billig? Aldi Süd und Tchibo streiten über Preise
06:11 Sammelklage gegen Vodafone zieht sich in die Länge
06:11 EU-Kommission: Diskussion um Verbrenner-Aus noch nicht abgeschlossen
06:10 Einigung für Brose-Standort Würzburg bis 2030
06:09 Apple setzt bei KI wieder auf einen Google-Manager
06:09 Studie: Umwelttechnologie boomt und China dominiert
06:07 General: Aufbau der Litauen-Brigade verläuft planmäßig
06:06 USA halten Rubios Teilnahme an Nato-Treffen für unnötig
06:04 TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Dezember 2025
06:04 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 15. Dezember 2025