|
16.03.2026 08:08:40
EUREX/Bund-Future notiert unverändert
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures notiert am Montagmorgen um 8.05 Uhr unverändert bei 125,90 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,99 Prozent und das -tief bei 125,86 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.590 Kontrakte. Der Buxl-Future verliert 4 Ticks auf 108,78 Prozent - der Bobl-Future gewinnt 1 Tick auf 116,02 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 16, 2026 03:09 ET (07:09 GMT)
Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?
Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.
Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex werden zum Wochenstart fester erwartet. Die asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart uneinheitlich.