EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag 4 Ticks niedriger bei 128,66 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,69 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,73, das -tief bei 128,66 Prozent. Umgesetzt wurden 3.128 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2025 00:05 ET (04:05 GMT)