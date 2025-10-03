|
EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag 4 Ticks niedriger bei 128,66 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,69 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,73, das -tief bei 128,66 Prozent. Umgesetzt wurden 3.128 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl
(END) Dow Jones Newswires
October 03, 2025 00:05 ET (04:05 GMT)
