02.12.2025 06:01:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel behauptet
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Dienstag 3 Ticks höher bei 128,31 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,29 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,32, das -tief bei 128,25 Prozent. Umgesetzt wurden 12.420 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 02, 2025 00:02 ET (05:02 GMT)
