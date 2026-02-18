|
Erwerbstätigkeit in Deutschland sinkt im vierten Quartal weiter
DOW JONES--Im vierten Quartal 2025 sind in Deutschland rund 46,1 Millionen Menschen erwerbstätig gewesen. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sank die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 25.000 Personen (minus 0,1 Prozent). Damit ging die saisonbereinigte Erwerbstätigenzahl bereits das dritte Quartal in Folge zurück, nach Rückgängen um 40.000 Personen im dritten Quartal 2025 und um 9.000 Personen im zweiten Quartal 2025.
Ohne Bereinigung um saisonale Effekte stieg die Zahl der Erwerbstätigen im vierten Quartal 2025 gegenüber dem dritten Quartal 2025 um 132.000 Personen oder 0,3 Prozent. Zwar sei ein Anstieg der Erwerbstätigkeit im vierten Quartal eines Jahres saisonal üblich, erklärte Destatis. Im Jahr 2025 sei dieser Anstieg allerdings deutlich schwächer ausgefallen als im Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024, als er 200.000 Personen betrug.
