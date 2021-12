Erster Kurs von Daimler Truck bei 28,00 Euro - Hätten ohne Chipmangel hervorragende Jahre

Der erste auf XETRA festgestellte Kurs von Daimler Truck lag bei 28,00 Euro. Schlussendlich ging es um 6,34 Prozent auf 29,78 Euro nach oben. Das Tageshoch lag bei 30,66 Euro.

Die Daimler-Aktie büsste nach der Abspaltung 13,84 Prozent auf 74,25 Euro ein.

Der Lastwagen- und Bushersteller Daimler Truck hat sein Börsendebüt gegeben. Für das Unternehmen sei es ein historischer Tag, sagte Vorstandschef Martin Daum am Freitag in Frankfurt. Das Lkw- und Busgeschäft von Daimler sei erstmals seit 125 Jahren unabhängig und börsenkotiert.

Daimler Truck mit mehr als 100'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde zu Monatsbeginn aus dem Daimler-Konzern herausgelöst. Mercedes-Lkw und -Autos sind damit auf getrennten Wegen unterwegs.

Daimler-Konzernchef Ola Källenius sagte, die Aufspaltung solle "das volle Potenzial beider Unternehmen freisetzen und entscheidenden Mehrwert für alle Seiten schaffen". Er hatte bereits angekündigt, bei den Autos Mercedes-Benz als Luxusmarke zu profilieren. "Wir konzentrieren uns voll und ganz darauf, die begehrenswertesten Autos der Welt zu bauen und bei Elektromobilität und Fahrzeugsoftware die Führung zu übernehmen", sagte er nach Angaben seines Unternehmens in Frankfurt.

Daimler Truck: Hätten ohne Chipmangel hervorragende Jahre

Die Versorgungsengpässe bei Mikrochips werden sich aus Sicht des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck auch im kommenden Jahr ernsthaft auswirken. "Der Mangel in der Industrie ist weiterhin da", sagte Finanzvorstand Jochen Goetz am Freitag in Frankfurt nach der Börseneinführung seines Unternehmens.

"Wenn wir keine Engpässe in der Halbleiterindustrie hätten, dann würden wir wirklich hervorragende Jahre in 2021 und in 2022 sehen", fügte der Topmanager hinzu. Der "Tiefpunkt" bei den Chip-Engpässen sei wohl im Zeitraum von Juli bis Ende September erreicht worden. Die Nachfrage nach Fahrzeugen sei in Europa und Nordamerika sehr gut. Das seien für Daimler Truck die wichtigsten Absatzmärkte.

Der grosse Hersteller von Lastwagen und Bussen ist wie andere Branchenunternehmen seit Längerem von der Chipkrise betroffen. Er hatte im September berichtet, dass Fahrzeuge wegen fehlender Chips teilweise nicht zu Ende gebaut werden können und deshalb auf Halde stehen.

