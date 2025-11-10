Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.11.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: TCM Group A-S Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TCM Group A-S Registered Shs
67.60 DKK -1.74%
Kaufen Verkaufen

TCM Group A-S Registered lädt voraussichtlich am 25.11.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,26 DKK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TCM Group A-S Registered noch 0,840 DKK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 294,0 Millionen DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 277,7 Millionen DKK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,30 DKK, gegenüber 5,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,28 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,21 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch