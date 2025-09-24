|
24.09.2025 06:21:35
Erste Schätzungen: SUGI PHARMACY zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SUGI PHARMACY wird sich voraussichtlich am 09.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 beendeten Quartals äussern.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 48,13 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SUGI PHARMACY noch 38,33 JPY je Aktie eingenommen.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 257,85 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 21,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 212,85 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 248,59 JPY aus. Im Vorjahr waren 141,96 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 1.010,28 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 878,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?
Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?
In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.
💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich schwächer -- SMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel leicht im Plus -- Chinas Börsen geben letztlich nach - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag richtungslos, während der deutsche Leitindex Aufschläge verbuchte. Die US-Börsen bewegten sich abwärts. Unterdessen tendierten die chinesischen Indizes am Dienstag gen Süden.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}