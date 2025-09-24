Erste Schätzungen: SUGI PHARMACY zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SUGI PHARMACY wird sich voraussichtlich am 09.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 beendeten Quartals äussern.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 48,13 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SUGI PHARMACY noch 38,33 JPY je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 257,85 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 21,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 212,85 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 248,59 JPY aus. Im Vorjahr waren 141,96 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 1.010,28 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 878,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch