EQS-NVR: learnd SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: learnd SE
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
learnd SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13.11.2025 / 15:41 CET/CEST
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
learnd SE
9, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Luxemburg
2. Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme
Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme
Stand zum / Datum der Wirksamkeit
Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
X
Sonstige (Kapital-)Massnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
13.11.2025
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
24,733,237 davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
