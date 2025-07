EQS-News: cyan AG mit erfolgreicher Hauptversammlung 2025: Deutliche Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten

EQS-News: Cyan AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

cyan AG mit erfolgreicher Hauptversammlung 2025: Deutliche Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten



11.07.2025 / 12:39 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





cyan AG mit erfolgreicher Hauptversammlung 2025: Deutliche Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten



München, 11. Juli 2025 – Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity -Lösungen, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2025 abgehalten. Sämtliche zur Beschlussfassung stehende Tagesordnungspunkte wurden von den Aktionären mit deutlicher Mehrheit angenommen. Insgesamt waren bei der virtuellen Hauptversammlung über 80 % des Grundkapitals der Gesellschaft vertreten. Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat stimmten die Aktionäre der Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 zu.



Im Zentrum der diesjährigen Hauptversammlung standen die erfolgreiche strategische Fokussierung sowie das deutliche Wachstum des Cybersecurity-Geschäfts im Berichtsjahr 2024. Maßgeblich hierfür war der Ausbau der Endkundenbasis um 86 % gegenüber dem Vorjahr sowie die konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie bei gleichzeitiger Kostendisziplin. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 geht das Management von einem Umsatzwachstum auf EUR 8,4 bis 9,2 Mio. aus. Das EBITDA wird sich voraussichtlich erneut verbessern mit dem Ziel eine schwarze Null zu erreichen.



Markus Cserna, CTO der cyan AG: „Die starke Entwicklung der cyan AG im vergangenen Geschäftsjahr ist das Ergebnis unserer Wachstumsstrategie und die kontinuierliche Verbesserung unseres technologischen Angebots, mit denen wir unsere Position im Markt nachhaltig stärken. Wir werden auch weiterhin in Forschung und Entwicklung investieren, um unseren Kunden erstklassige Cybersecurity-Lösungen zu bieten, die ihnen einen sicheren Zugang zur digitalen Welt gewährleisten.“



Mit der Einführung von cyan Guard 360 wurde im März 2025 eine neue Cybersecurity-Lösung auf den Markt gebracht, die speziell auf die Bedürfnisse von kleinen und mittelständischen Unternehmen zugeschnitten ist. Darüber hinaus konnte die cyan AG ihre internationale Präsenz durch neue Kooperationen und Markteintritte weiter ausbauen. Partnerschaften mit führenden Telekommunikationsanbietern in verschiedenen Ländern ermöglichten den Zugang zu neuen Märkten und Kundensegmenten. Diese strategischen Allianzen stärken die Positionierung der cyan AG als global agierender Anbieter von Cybersecurity-Lösungen und tragen zum weiteren Wachstum des Unternehmens bei.



Alexander Singer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der cyan AG: „Für das von den Aktionärinnen und Aktionären entgegengebrachte Vertrauen möchten wir uns ausdrücklich bedanken. Besonderer Dank gilt zudem unserem Vorstandsvorsitzenden Thomas Kicker, der das Unternehmen mit großer Weitsicht und Entschlossenheit geführt hat. Er hat maßgeblich zur positiven Entwicklung der cyan AG beigetragen, weshalb wir ihm mit seinem Ausscheiden Ende Juli für seinen tatkräftigen Einsatz danken und ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg wünschen.“



Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, welche diese unter der eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu cyans Kunden zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac (Telenor Group).



Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com



cyan AG Investor Relations:

cyan AG

Tel.: +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Tel.: +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de