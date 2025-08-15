EQS-News: Berliner Effektengesellschaft veröffentlicht Konzern-Halbjahresbericht

EQS-News: Berliner Effektengesellschaft AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Berliner Effektengesellschaft veröffentlicht Konzern-Halbjahresbericht



Die Berliner Effektengesellschaft AG konnte gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit im Konzern um 69,3 % auf rund 39,4 Mio. € steigern.

Der Jahresüberschuss nach Steuern stieg um 70 % auf rund 26,5 Mio. €.

Getragen ist das Konzernergebnis von der Konzerngesellschaft Tradegate AG, die ihre Handelsumsätze im ersten Halbjahr 2025 um 52,5 % auf gut 244 Milliarden € steigern konnte.

Bis zum heutigen Tag hat die Berliner Effektengesellschaft AG aus dem Aktienrückkaufprogramm Stück 49.598 eigene Aktien über die Börse erwerben können, die zum Jahresende eingezogen werden.

Der Halbjahresbericht ist auf der Webseite der Gesellschaft unter www.effektengesellschaft.de einsehbar.

