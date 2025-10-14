Voltabox Aktie 38444685 / DE000A2E4LE9
14.10.2025 15:44:07
EQS-DD: Voltabox AG: Lutz Johannes Holkenbrink, Aktienkauf – Abwicklung über Depot der Ehefrau
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
14.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Deutsch
|Unternehmen:
|Voltabox AG
|Technologiepark 32
|33100 Paderborn
|Deutschland
|Internet:
|www.voltabox.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101282 14.10.2025 CET/CEST
