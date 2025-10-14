Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’444 -0.3%  SPI 17’154 -0.4%  Dow 45’699 -0.8%  DAX 24’147 -1.0%  Euro 0.9295 -0.1%  EStoxx50 5’531 -0.7%  Gold 4’129 0.5%  Bitcoin 89’157 -3.8%  Dollar 0.8029 -0.1%  Öl 62.1 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesla von vor einem Jahr verdient
S&P 500-Papier The Kraft Heinz Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in The Kraft Heinz Company von vor 10 Jahren gekostet
S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Verlust hätte ein Eli Lilly-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 5 Jahren abgeworfen
S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...

Voltabox Aktie 38444685 / DE000A2E4LE9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2025 15:44:07

EQS-DD: Voltabox AG: Lutz Johannes Holkenbrink, Aktienkauf – Abwicklung über Depot der Ehefrau

Voltabox
7.86 CHF 1152.07%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.10.2025 / 15:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Lutz Johannes
Nachname(n): Holkenbrink

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Voltabox AG

b) LEI
52990067LXA0GDUGW094 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2E4LE9

b) Art des Geschäfts
Aktienkauf – Abwicklung über Depot der Ehefrau

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
4,84 EUR 2.420,00 EUR
4,75 EUR 2.375,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
4,7950 EUR 4.795,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Ausserbörsl. Limithandel
MIC: LSSI


14.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: Voltabox AG
Technologiepark 32
33100 Paderborn
Deutschland
Internet: www.voltabox.ag



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101282  14.10.2025 CET/CEST





Nachrichten zu Voltabox

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten