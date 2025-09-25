Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Allterco AD Registered Shs Aktie

25.09.2025 20:31:05

EQS-DD: Shelly Group SE: Dimitar Dimitrov, Verkauf

Allterco AD Registered Shs
52.60 EUR 2.73%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.09.2025 / 20:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Dimitar
Nachname(n): Dimitrov

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Chief Executive Officer (CEO)

b) Berichtigung
Die ursprüngliche Meldung enthielt ein falsches Transaktionsdatum.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Shelly Group SE

b) LEI
8945007IDGKD0KZ4HD95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: BG1100003166

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
49,00 EUR 490,00 EUR
49,00 EUR 3.675,00 EUR
49,10 EUR 4.910,00 EUR
49,10 EUR 4.910,00 EUR
49,10 EUR 24.550,00 EUR
49,20 EUR 29.520,00 EUR
49,00 EUR 49.000,00 EUR
49,00 EUR 49.000,00 EUR
49,00 EUR 267.344,00 EUR
49,00 EUR 98,00 EUR
49,00 EUR 490,00 EUR
49,00 EUR 735,00 EUR
49,00 EUR 1.470,00 EUR
49,00 EUR 1.960,00 EUR
49,00 EUR 1.960,00 EUR
49,00 EUR 2.450,00 EUR
49,00 EUR 6.321,00 EUR
49,00 EUR 9.800,00 EUR
49,00 EUR 17.150,00 EUR
49,00 EUR 29.400,00 EUR
49,00 EUR 45.325,00 EUR
49,00 EUR 122.500,00 EUR
48,10 EUR 481,00 EUR
48,10 EUR 625,30 EUR
48,70 EUR 243,50 EUR
48,10 EUR 1.154,40 EUR
48,10 EUR 1.394,90 EUR
48,10 EUR 2.405,00 EUR
48,20 EUR 4.820,00 EUR
48,50 EUR 4.850,00 EUR
48,10 EUR 9.620,00 EUR
48,10 EUR 14.045,20 EUR
48,10 EUR 14.430,00 EUR
48,60 EUR 24.300,00 EUR
50,40 EUR 453,60 EUR
48,10 EUR 962,00 EUR
50,20 EUR 1.757,00 EUR
49,00 EUR 2.450,00 EUR
48,10 EUR 9.620,00 EUR
48,10 EUR 18.614,70 EUR
48,20 EUR 24.100,00 EUR
48,00 EUR 528,00 EUR
48,30 EUR 241,50 EUR
48,20 EUR 2.410,00 EUR
48,20 EUR 2.410,00 EUR
48,00 EUR 4.032,00 EUR
48,00 EUR 4.800,00 EUR
48,10 EUR 9.620,00 EUR
48,20 EUR 9.640,00 EUR
50,00 EUR 25.000,00 EUR
48,20 EUR 134.960,00 EUR
48,00 EUR 2.400.000,00 EUR
48,00 EUR 2.400.000,00 EUR
48,00 EUR 5.329.872,00 EUR
48,00 EUR 96,00 EUR
48,00 EUR 480,00 EUR
48,00 EUR 576,00 EUR
48,00 EUR 864,00 EUR
48,00 EUR 1.296,00 EUR
48,00 EUR 1.440,00 EUR
48,00 EUR 1.680,00 EUR
48,00 EUR 1.920,00 EUR
48,00 EUR 2.880,00 EUR
48,00 EUR 4.128,00 EUR
48,00 EUR 4.800,00 EUR
48,00 EUR 4.800,00 EUR
48,00 EUR 9.600,00 EUR
48,00 EUR 9.600,00 EUR
48,00 EUR 9.600,00 EUR
48,00 EUR 9.600,00 EUR
48,00 EUR 9.600,00 EUR
48,00 EUR 14.400,00 EUR
48,00 EUR 14.400,00 EUR
48,00 EUR 14.400,00 EUR
48,00 EUR 14.400,00 EUR
48,00 EUR 14.400,00 EUR
48,00 EUR 19.200,00 EUR
48,00 EUR 24.000,00 EUR
48,00 EUR 24.000,00 EUR
48,00 EUR 48.000,00 EUR
48,00 EUR 96.000,00 EUR
52,00 EUR 208,00 EUR
52,20 EUR 261,00 EUR
53,40 EUR 267,00 EUR
52,40 EUR 314,40 EUR
52,60 EUR 473,40 EUR
52,80 EUR 475,20 EUR
53,20 EUR 478,80 EUR
53,00 EUR 530,00 EUR
53,20 EUR 532,00 EUR
52,00 EUR 624,00 EUR
52,40 EUR 733,60 EUR
53,20 EUR 798,00 EUR
52,00 EUR 832,00 EUR
52,00 EUR 1.040,00 EUR
52,00 EUR 1.040,00 EUR
52,20 EUR 1.044,00 EUR
52,20 EUR 1.044,00 EUR
52,60 EUR 1.052,00 EUR
53,20 EUR 1.064,00 EUR
52,20 EUR 1.096,20 EUR
52,00 EUR 1.196,00 EUR
53,00 EUR 1.325,00 EUR
52,00 EUR 1.404,00 EUR
52,00 EUR 1.456,00 EUR
52,40 EUR 1.572,00 EUR
52,20 EUR 2.244,60 EUR
52,20 EUR 5.220,00 EUR
52,40 EUR 5.240,00 EUR
52,60 EUR 5.260,00 EUR
53,20 EUR 5.320,00 EUR
51,60 EUR 7.740,00 EUR
52,40 EUR 7.860,00 EUR
51,80 EUR 10.360,00 EUR
52,20 EUR 10.440,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
48,0953 EUR 11.569.603,3000 EUR

e) Datum des Geschäfts
19.09.2025; UTC+3

f) Ort des Geschäfts
Name: Bulgarische Wertpapierbörse
MIC: XBUL


25.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
Internet: www.corporate.shelly.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100894  25.09.2025 CET/CEST





