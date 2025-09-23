Allterco AD Registered Shs Aktie 34751365 / BG1100003166
23.09.2025
EQS-DD: Shelly Group SE: Dimitar Dimitrov, Verkauf
Allterco AD Registered Shs
51.00 EUR -3.41%
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
23.09.2025
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgarien
|www.corporate.shelly.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
100844 23.09.2025 CET/CEST
