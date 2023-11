Elon Musks Starlink erzielt wichtigen Meilenstein - Folgt nun das IPO?

• SpaceX-Division Starlink mit wichtigem Meilenstein• Elon Musk : Starlink hat "einen ausgeglichenen Cashflow erreicht"• Steht nun das IPO von Starlink kurz bevor?

Starlink - eine Division innerhalb von SpaceX, dem US-Raumfahrtunternehmen von Elon Musk - konnte einen wichtigen Meilenstein erreichen. Starlink bemüht sich um ein wachsendes Netzwerk von Orbital-Satelliten, um dadurch Internetdienste für alle verfügbar zu machen - insbesondere in Regionen, in welchen die normale Internetkonnektivität eine Herausforderung darstellt.

Wie Tesla-Chef Elon Musk kürzlich via X, ehemals Twitter, verkündete, habe Starlink mit dem Cashflow die Gewinnschwelle erreicht, es verliert also kein Geld mehr.

Excited to announce that @SpaceX @Starlink has achieved breakeven cash flow! Excellent work by a great team.



Starlink is also now a majority of all active satellites and will have launched a a majority of all satellites cumulatively from Earth by next year.