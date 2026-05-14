Dürr legte Quartalsergebnis vor

Dürr lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0.29 EUR. Im letzten Jahr hatte Dürr einen Gewinn von 0.350 EUR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 940.2 Millionen EUR – eine Minderung von 6.67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.01 Milliarden EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch