Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Zum Handelsschluss notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.98 Prozent tiefer bei 51’492.55 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 20.121 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.552 Prozent schwächer bei 51’712.63 Punkten, nach 51’999.67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 52’281.19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51’392.58 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0.249 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der Dow Jones 49’526.17 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46’993.26 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42’215.80 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.43 Prozent aufwärts. Bei 52’281.19 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 1.11 Prozent auf 955.92 USD), Goldman Sachs (+ 0.78 Prozent auf 1’099.14 USD), JPMorgan Chase (+ 0.70 Prozent auf 333.46 USD), Home Depot (+ 0.62 Prozent auf 291.55 EUR) und Merck (+ 0.23 Prozent auf 115.44 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-4.14 Prozent auf 155.02 USD), Microsoft (-3.79 Prozent auf 378.91 USD), Amazon (-3.46 Prozent auf 237.50 USD), IBM (-3.12 Prozent auf 262.35 USD) und Sherwin-Williams (-2.68 Prozent auf 313.80 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 37’741’072 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.429 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.04 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch