Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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26.06.2026 11:27:41
UPDATE/Bafin prüft Zalando-Abschluss 2025 auf mögliche Verstösse
--Bafin sieht Anhaltspunkte für fehlende Angaben bei About-You-Transaktion
--Zalando: Alle relevanten Angaben öffentlich zugänglich - im Austausch mit Bafin
--Aktie 6 Prozent im Minus
(NEU: Zalando-Stellungnahme, Kursreaktion, Details)
Von Olaf Ridder und Ulrike Dauer
DOW JONES--Die deutsche Finanzaufsicht Bafin unterzieht den Zalando-Konzernabschluss für das vergangene Jahr einer genauen Prüfung. Es gebe konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Online-Modehändler gegen Rechnungslegungsvorschriften verstossen habe, heisst es in einer Mitteilung der Bafin.
Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/uxd/hab
(END) Dow Jones Newswires
June 26, 2026 05:27 ET (09:27 GMT)
Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle
Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.Weiterlesen!
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