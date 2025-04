DSM-Firmenich-Aktie: Laetitia Pictet zur Chefjuristin ernannt

Sie folgt damit auf Jane Sinclair, die nach rund zehn Jahren in dieser Funktion in den Ruhestand tritt. Sinclair bleibe aber noch bis Ende 2026 in beratender Funktion für CEO Dimitri de Vreeze tätig.

Pictet übernimmt den Posten als Chief Legal, Risk and Compliance Officer zum 1. Mai, wie es in der Mitteilung vom Dienstag heisst. Sie ist seit 2015 Mitglied des Rechts-Teams von DSM-Firmenich und verfüge insgesamt über 25 Erfahrung in Rechtsabteilungen in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. Sie wird zudem Mitglied der Konzernleitung und direkt an CEO de Vreeze berichten.

dm/uh

Kaiseraugst/Maastricht (awp)