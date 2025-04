Dow Jones aktuell: Dow Jones geht nachmittags nahezu durch die Decke

Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 6.85 Prozent höher bei 40’223.87 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 14.678 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 3.14 Prozent höher bei 38’827.10 Punkten in den Mittwochshandel, nach 37’645.59 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 37’275.69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 40’306.66 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 6.19 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 42’801.72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42’635.20 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 09.04.2024, einen Wert von 38’883.67 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 fiel der Index bereits um 5.12 Prozent zurück. 45’054.36 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 12.75 Prozent auf 108.58 USD), Apple (+ 11.05 Prozent auf 191.48 USD), Boeing (+ 10.50 Prozent auf 154.02 USD), American Express (+ 9.56 Prozent auf 253.51 USD) und Walmart (+ 9.46 Prozent auf 89.53 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Home Depot (-5.80 Prozent auf 298.00 EUR), Johnson Johnson (+ 0.97 Prozent auf 151.46 USD), Verizon (+ 1.28 Prozent auf 42.71 USD), Merck (+ 1.77 Prozent auf 80.35 USD) und McDonalds (+ 2.13 Prozent auf 306.23 USD) unter Druck.

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 64’544’025 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im Dow Jones mit 2.387 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

2025 weist die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch