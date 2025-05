Schwache Performance in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer

Zum Handelsschluss tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1.91 Prozent schwächer bei 41’860.44 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 16.958 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.136 Prozent auf 42’735.11 Punkte an der Kurstafel, nach 42’677.24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 41’785.22 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 42’439.27 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1.60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 38’170.41 Punkte. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 21.02.2025, den Wert von 43’428.02 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 21.05.2024, bei 39’872.99 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2025 bereits um 1.25 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 45’054.36 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Coca-Cola (+ 0.22 Prozent auf 71.85 USD), Procter Gamble (-0.13 Prozent auf 165.43 USD), Johnson Johnson (-0.31 Prozent auf 153.18 USD), Cisco (-0.35 Prozent auf 63.20 USD) und Travelers (-0.94 Prozent auf 271.15 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen UnitedHealth (-5.78 Prozent auf 302.98 USD), Nike (-4.12 Prozent auf 59.98 USD), American Express (-3.43 Prozent auf 286.00 USD), 3M (-3.08 Prozent auf 149.40 USD) und Visa (-2.33 Prozent auf 358.30 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 65’004’921 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 3.011 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

2025 hat die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

