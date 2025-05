DKSH-Aktie im Plus: DKSH und INFItech Limited gehen Partnerschaft ein

Diese Vereinbarung betrifft den Vertrieb von klinisch geprüften Nahrungsergänzungsmitteln für das Gehirn in den Märkten Hongkong und Macau.

Im Rahmen dieser exklusiven Partnerschaft werde DKSH für INFItech Dienstleistungen wie Verkaufsförderungsmassnahmen, Vertrieb und Logistik sowie After-Sales-Support erbringen, um das Unternehmen bei seiner Expansion zu unterstützen. Das teilte DKSH am Montagabend mit.

Die DKSH-Aktie gewinnt am Dienstag im Handel an der SIX zeitweise 0,63 Prozent auf 64,100 Franken. Im frühen Handel hatte das Papier jedoch noch nachgegeben.

Hongkong (awp)