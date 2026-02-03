COSMO Pharmaceuticals Aktie 32590356 / NL0011832936
03.02.2026 08:25:00
COSMO-Pharmaceuticals-Aktie: Eigene Aktien an Capital-Group-Fonds platziert
Das Pharmaunternehmen COSMO hat eine Privatplatzierung von 937'086 eigenen Aktien (Treasury Shares) abgeschlossen.
Sie entsprechen 5,3 Prozent der ausstehenden Aktien von COSMO Pharmaceuticals, wie das Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab: "Die Platzierung wurde unter Verwendung bestehender eigener Aktien durchgeführt und führt daher zu keiner Verwässerung für die bestehenden Aktionäre."
Damit steigt der Fonds zum drittgrössten Aktionär von COSMO auf. Grössere Anteile haben laut dem jüngsten Geschäftsbericht Firmengründer und Verwaltungsrat Mauro Ajani (35 Prozent) und die Familiengruppe Herz mit 7,8 Prozent.
Die Transaktion habe man als Privatplatzierung mit einem einzigen institutionellen Investor durchgeführt, schrieb COSMO: "Die Aktien sind mit den bestehenden börsenkotierten Aktien vollständig gleichwertig."
Diese Transaktion sei eine der bedeutendsten institutionellen Platzierungen in der jüngeren Geschichte des Unternehmens, hiess es weiter. Sie stärke die Aktionärsbasis und die Finanzlage von COSMO. Zudem würden die Investitionen in den Wachstumsfeldern KI-gestützter Medizintechnik, Dermatologie, Gastroenterologie und Auftragsfertigung (CDMO) gestützt.
jb/ra
Dublin (awp)
