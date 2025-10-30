Coca-Cola Bottling Aktie 919395 / US1910981026
30.10.2025 02:59:45
Coca-Cola Consolidated, Inc. Q3 Income Advances
(RTTNews) - Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) released a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $142.33 million, or $1.64 per share. This compares with $115.62 million, or $1.32 per share, last year.
Excluding items, Coca-Cola Consolidated, Inc. reported adjusted earnings of $179.22 million or $2.06 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.0% to $1.888 billion from $1.765 billion last year.
Coca-Cola Consolidated, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $142.33 Mln. vs. $115.62 Mln. last year. -EPS: $1.64 vs. $1.32 last year. -Revenue: $1.888 Bln vs. $1.765 Bln last year.
Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morning Call spricht die Schweizer Unternehmer-Ikone Etienne Jornod (OM Pharma) mit François Bloch und Olivia Hähnel (BX Swiss) über Führung, Wachstum, Kooperationen, seine Zeit bei der NZZ und darüber, warum Zuhören der wichtigste Leadership-Skill ist.
Die perfekte Folge für alle, die sich für Pharmastrategien, Galenica/Vifor und Unternehmertum interessieren.
🎯 Themen im Interview mit Etienne Jornod (OM Pharma)
– Antrieb und Führungsphilosophie eines Unternehmers
– Erfolgsweg von Galenica – Lehren aus Jahrzehnten Führung
– Frauenquote, Teamkultur und Leadership bei OM Pharma
– Internationale Expansion: China, USA und neue Märkte
– Forschung, Druck und Verantwortung in der Pharmaindustrie
– Inspiration, Balance und persönliche Haltung zum Erfolg
– Zukunftsvisionen: Schweiz, Unternehmertum und Investments
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Zinsentscheid: US-Börsen schliessen uneins -- SMI und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Allzeithoch
Der heimische Aktienmarkt machte zur Wochenmitte Verluste. Der deutsche Aktienmarkt tendierte am Mittwoch abwärts. Die US-Börsen fanden keine gemeinsame Richtung. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten teilweise große Gewinne.