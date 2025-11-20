Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’571 0.3%  SPI 17’290 0.4%  Dow 46’139 0.1%  DAX 23’348 0.8%  Euro 0.9292 0.0%  EStoxx50 5’589 0.9%  Gold 4’063 -0.4%  Bitcoin 73’918 0.4%  Dollar 0.8063 0.1%  Öl 64.2 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
BNP Paribas-Aktie springt an: Höherer Kapitalpuffer in Planung
Carlo Gavazzi-Aktie: Halbjahresverlust wegen Werkschliessung in Malta
Bitcoin-Konkurrent: Arthur Hayes und Winklevoss-Capital glauben an Zcash
Sunrise-Aktie im Minus: Über Ergebnis des ausgelaufenen Klasse-A ADS-Programms informiert
Fundamenta Group-Aktie freundlich: 2024/25 Portfoliowert und Mieterträge gesteigert
Suche...
eToro entdecken

Carlo Gavazzi Aktie 127887756 / CH1278877563

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Gewinneinbruch 20.11.2025 11:29:36

Carlo Gavazzi-Aktie: Halbjahresverlust wegen Werkschliessung in Malta

Carlo Gavazzi-Aktie: Halbjahresverlust wegen Werkschliessung in Malta

Carlo Gavazzi hat in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025/26 mehr umgesetzt.

Carlo Gavazzi
166.73 CHF 8.02%
Kaufen Verkaufen
Wie angekündigt erlitt das Unternehmen aber wegen der Schliessung des Werks in Malta einen Gewinneinbruch. Der Hersteller von elektronischen Komponenten sieht zukünftige Chancen in Amerika.

Der Umsatz stieg in dem per Ende September abgeschlossenen Semester um 6,2 Prozent auf 68,1 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres habe man eine Erholung auf den Automatisierungsmärkten gesehen. Diese seien jedoch teilweise durch ungünstige Wechselkursbedingungen abgeschwächt worden.

Deutlich stärker stieg der Auftragseingang, um satte 53 Prozent auf 68,1 Millionen Franken. Das Wachstum sei insbesondere durch die Märkte in Amerika und Asien angetrieben worden.

Restrukturierungskosten lasten auf Ergebnis

Dennoch sank der operative Gewinn (EBIT) auf 1,3 Millionen von 3,3 Millionen im Vorjahressemester. Dies ist wie bereits bekannt hauptsächlich auf Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit dem schrittweisen Abbau der Produktion in Malta zurückzuführen. Die Produktion der bis anhin in Malta hergestellten Produkte soll in die Werke in Mexiko und China verlagert werden, um den strategisch wichtigen amerikanischen Markt zu stärken, hiess es.

In der Folge rutschte der Elektrotechnikhersteller unter dem Strich in die Verlustzone. Der Reingewnn sackte auf minus 0,4 Millionen Franken ab. Im Vorjahr hatte Carlo Gavazzi noch einen Gewinn von 1,6 Millionen geschrieben. Damit bestätigte Carlo Gavazzi die Anfang November publizierten vorläufigen Zahlen.

Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr bleibt Carlo Gavazzi verhalten optimistisch. Wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten sowie das Risiko lokaler Konjunkturabschwächungen dürften eine Herausforderung bleiben, schrieb das Unternehmen. Während sich die europäischen Märkte voraussichtlich langsamer erholen werden, dürften Amerika und China aber ab Mitte 2026 grössere Chancen bieten, hiess es.

sc/rw

Steinhausen (awp)

Weitere Links:

Carlo Gavazzi zahlt nach Umsatz- und Gewinneinbruch keine Dividende

Bildquelle: Carlo Gavazzi