06.11.2025 16:14:37
BT Group-Aktie: Gewinn stabil - Kooperation mit Starlink bringt Rückenwind
Die Telekommunikationsgruppe übertrifft die Erwartungen und setzt auf eine neue Partnerschaft für bessere Netzabdeckung.
Für die Aktie geht es an der Börse in London zeitweise um 0,56 Prozent nach oben auf 1,81 GBP.
Die Zahl der Kunden bei Breitband-Anschlüssen sank im Quartal um 242.000. BT Group führt dies auf den Wettbewerb und einen schwächeren Breitbandmarkt zurück. Analysten hatten hier einen niedrigeren Kundenrückgang erwartet.
Das Management um Konzernchefin Allison Kirkby bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Zudem wurde eine Zusammenarbeit mit dem Satelliten-Internetdienst Starlink von Elon Musk angekündigt, um eine Abdeckung in schwer erreichbaren Gebieten in Grossbritannien bereitzustellen.
/err/men/jha/
LONDON (awp international)
