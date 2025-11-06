Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’325 -0.3%  SPI 17’017 -0.4%  Dow 47’014 -0.6%  DAX 23’879 -0.7%  Euro 0.9314 0.1%  EStoxx50 5’633 -0.6%  Gold 3’980 0.0%  Bitcoin 82’970 -1.4%  Dollar 0.8080 -0.2%  Öl 63.1 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526Idorsia36346343Swiss Re12688156
Top News
NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet KLA-Tencor Anlegern eine Freude
S&P 500-Papier Cardinal Health-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Cardinal Health-Anleger freuen
Continental-Aktie aber höher: Hohe Einmalbelastungen drücken Continental ins Minus
HOCHTIEF rechnet mit Rekordgewinn für 2025 - Aktie zieht an
Sportradar schlägt Breon Corcoran für Verwaltungsrat vor - Aktie freundlich
Suche...
Plus500 Depot

BT Group PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 10 Shs Aktie 1323065 / US05577E1010

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Neuer Impuls 06.11.2025 16:14:37

BT Group-Aktie: Gewinn stabil - Kooperation mit Starlink bringt Rückenwind

BT Group-Aktie: Gewinn stabil - Kooperation mit Starlink bringt Rückenwind

Die Telekommunikationsgruppe übertrifft die Erwartungen und setzt auf eine neue Partnerschaft für bessere Netzabdeckung.

Der britische Telekommunikationskonzern BT Group hat im zweiten Geschäftsquartal etwas mehr verdient als erwartet. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieb mit rund 2,08 Milliarden Pfund (rund 2,4 Mrd Euro) weitgehend stabil, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit wurden die Erwartungen von Analysten übertroffen. Der bereinigte Umsatz sank hingegen um 3 Prozent auf 4,9 Milliarden Pfund.

Für die Aktie geht es an der Börse in London zeitweise um 0,56 Prozent nach oben auf 1,81 GBP.

Die Zahl der Kunden bei Breitband-Anschlüssen sank im Quartal um 242.000. BT Group führt dies auf den Wettbewerb und einen schwächeren Breitbandmarkt zurück. Analysten hatten hier einen niedrigeren Kundenrückgang erwartet.

Das Management um Konzernchefin Allison Kirkby bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Zudem wurde eine Zusammenarbeit mit dem Satelliten-Internetdienst Starlink von Elon Musk angekündigt, um eine Abdeckung in schwer erreichbaren Gebieten in Grossbritannien bereitzustellen.

/err/men/jha/

LONDON (awp international)

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie steigt: China-Kommentar von Jensen Huang zu KI-Oberhand entschärft

Bildquelle: chrisdorney / Shutterstock.com

Analysen zu BT Group PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 10 Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:32 Logo WHS Livestream heute 16:00 Uhr: Pre Conference zur World of Trading - VWAP, WL-Bars 2.0 und SuperFive ... ein starkes Trio.
14:36 Julius Bär: 21.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Advanced Micro Devices Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
14:30 Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
12:48 UBS Logo UBS KeyInvest: Edelmetalle – Korrektur als Chance?/Apple – Neue Produkte, hohe Ziele
10:27 SMI rückt weiter vor
09:01 Marktüberblick: Autowerte nach BMW-Zahlen gesucht
08:51 Japans Aktienmarkt in neuem Glanz
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’813.11 19.78 S2S3VU
Short 13’084.51 13.74 UEBSLU
Short 13’569.35 8.89 UJOBSU
SMI-Kurs: 12’324.83 06.11.2025 16:22:35
Long 11’804.58 19.62 SG1BPU
Long 11’547.40 13.97 BO0SVU
Long 11’054.12 8.99 SG0B4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie minimal schwächer: Umsatz und Gewinn gesteigert - Deal für ziviles Geschäft im Blick
Novo Nordisk-Aktie in Rot: Weniger Gewinn - Umsatzplus unter den Erwartungen
Almonty Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Marvell-Aktie auf dem Radar: SoftBank plant grössten Deal der Halbleiterbranche
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Solana Kurs Prognose: Nach schwachem Oktober konzentrieren sich Anleger schon auf das Jahr 2026
DHL-Aktie zieht kräftig an: Operativen Gewinn entgegen der Erwartungen gesteigert
Ausblick: HENSOLDT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag in Rot
Zurich-Aktie fällt aber: Starke Entwicklung in der Schaden- und Lebensversicherung

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
16:30 ROUNDUP 2: Deutz verdient dank Sparkurs deutlich mehr - Umsatzziel aber gedämpft
16:30 ROUNDUP: Merz will Stahlindustrie retten - auch mit Schutzzöllen
16:25 ROUNDUP 2: 'Stahlgipfel' beim Bundeskanzler - darum ging es
16:17 WDH/Kanzler sieht Stahlindustrie in 'existenzbedrohender Krise'
16:09 Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1533 US-Dollar
16:01 Drei Jahre Rekordhitze - Ozeane besonders betroffen
16:00 UN-Chef warnt: 'Tödliche Fahrlässigkeit' beim Klimaschutz
16:00 Aktien New York: Leichtes Minus
15:54 ROUNDUP/Mehr Projekte: Hochtief erhöht Gewinnziel und bleibt auf Wachstumskurs
15:53 ROUNDUP/Mehr Menschen überlastet: Mieten steigen, Wohnungen fehlen