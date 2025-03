Broadcom-Aktie züdet den Turbo: Broadcom meldet Rekordumsatz und begeistert mit Ausblick

• Quartalszahlen von Broadcom über Erwartungen• Ausblick verspricht weiteres Wachstum• Neue Kunden gewonnen

Broadcom verzeichnete im ersten Quartal 2025 einen Rekordumsatz von 14,92 Milliarden US-Dollar - ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (11,96 Milliarden US-Dollar). Die Analystenschätzungen von 14,61 Milliarden US-Dollar wurden damit übertroffen. Besonders stark entwickelte sich daneben auch der Nettogewinn des Chipkonzerns, der von 1,33 Milliarden US-Dollar nun auf 5,5 Milliarden US-Dollar nach oben schoss. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 1,60 US-Dollar und lag damit über den von Analysten erwarteten 1,49 US-Dollar. Zudem wies Broadcom eine bereinigte operative Marge von 68 Prozent aus.

Ein entscheidender Wachstumstreiber bleibt für Broadcom der Bereich künstliche Intelligenz: Broadcoms KI-Umsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 4,1 Milliarden US-Dollar, ein Zuwachs von 77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt wuchs das Geschäft mit Halbleiterlösungen, zu dem auch der KI-Umsatz zählt, im ersten Quartal um elf Prozent auf 8,21 Milliarden US-Dollar. Daneben zeige auch das Softwaregeschäft eine starke Entwicklung: Der Umsatz mit Infrastruktursoftware stieg im Jahresvergleich um 47 Prozent auf 6,7 Milliarden US-Dollar.

Broadcom gibt überzeugenden Ausblick: KI-Boom treibt weiteres Wachstum

Auch für das laufende zweite Quartal zeigt sich Broadcom zuversichtlich und rechnet mit einem Umsatzanstieg von etwa 20 Prozent auf ungefähr 14,9 Milliarden US-Dollar. Auch dieser Wert liegt laut "CNBC" über den Analystenprognosen, die im aktuell laufenden Jahresviertel mit einem Umsatz von 14,76 Milliarden US-Dollar rechnen. Zudem sollen zwei Drittel des Umsatzes als um Sondereffekte bereinigtes operatives EBITDA beim Unternehmen verbleiben.

Auch hinsichtlich seines KI-Geschäfts bleibt Broadcom weiterhin optimistisch. CEO Hock Tan erklärte in einer Pressemitteilung: "Wir erwarten eine anhaltend starke Umsatzentwicklung bei KI-Halbleitern von 4,4 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal, da Hyperscale-Partner weiterhin in KI-XPUs und Konnektivitätslösungen für KI-Rechenzentren investieren". Dies wäre erneut ein deutliches Plus gegenüber den 4,1 Milliarden US-Dollar aus dem ersten Quartal.

Broadcom dürfte damit wie schon im jüngst abgeschlossenen Quartal weiterhin von seiner starken Position als Anbieter von Rechenzentrumsinfrastrukturen für KI profitieren. Das Unternehmen arbeitet sowohl an den benutzerdefinierten KI-Chips von Google als auch an der Bereitstellung von Komponenten für die Vernetzung von Hochleistungs-Chips für die KI-Entwicklung. Im Dezember hatte Broadcom bereits bekannt gegeben, dass man mit drei grossen Cloud-Kunden an individuellen KI-Chips arbeite, inzwischen konnte das Unternehmen offenbar aber noch weitere Kunden gewinnen. Wie "CNBC" berichtet, sagte Broadcom-CEO Tan im Rahmen der Zahlenvorlage, dass man zusätzlich "intensiv mit zwei weiteren Hyperscalern zusammengearbeitet" habe und mit vier weiteren potenziellen Kunden an der Entwicklung ihrer eigenen kundenspezifischen KI-Chips arbeite.

So reagiert die Broadcom-Aktie

Bei den Anlegern kommen Zahlen und Ausblick sowie die Aussagen des Broadcom-CEO äusserst gut an: Im nachbörslichen Handel an der NASDASQ liessen sie die Broadcom-Aktie am Donnerstag um 12,82 Prozent auf 202,45 US-Dollar steigen.

